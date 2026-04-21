Rodrigo López no se conforma con el momento que vive en Pumas y desea seguir creciendo

Rodrigo López está aprovechando su segunda oportunidad en los Pumas de la mejor manera.

El Toti volvió, en 2023, y, actualmente, es uno de los inamovibles esquema de Efraín Juárez, por lo se siente satisfecho con el momento que atraviesa.

“Muy feliz de ser parte de esta institución, poder tener esta continuidad, estar jugando, hacerlo de una buena manera, estarme desarrollando y de estarlo disfrutando. Poder estar en un club así no tiene precio y lo estoy viviendo al máximo [porque] soy muy consciente en donde estoy”, aseguró.

El surgido de las fuerzas básicas auriazules aceptó que tiene “muchas razones para agradecer” el haber regresado a su casa y reveló que “la voluntad de crecer” le ha permitido tener esta versión.

“Mi objetivo es no conformarme, he podido encontrar continuidad este torneo y no ha sido nada fácil conseguirla, [pero] conozco el camino para mantenerme y para seguir creciendo. Básicamente, lo que tengo ahorita es por el trabajo que vengo haciendo y por toda la preparación que hay detrás”, puntualizó.

El originario de la Ciudad de México reveló que tuvo que "trabajar mentalmente" para superar algunos "temas personales" y encontrar un segundo aire en su todavía corta trayectoria como profesional. Ahoras que se ha consolidado, aprovecha de su momento.

“Algo que me limitaba mucho era el miedo a si no lo hago bien, si dicen eso, si piensan tal... empezando mi carrera me costaba mucho eso. El apoyo psicológico y de mi familia, mis amigos y mi novia ha sido vital para vencer miedos, la presión y saber que lo puedo superar, manejar y disfrutar”, externó.

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