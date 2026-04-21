Keylor Navas es visto con admiración por Rodrigo López: “Es un ejemplo, eleva tu nivel”

Keylor Navas es visto como “un ejemplo” en las entrañas del vestuario de los Pumas, porque es “un animal competitivo, una persona humilde y trabajadora”.

Al hablar del histórico portero costarricense, Rodrigo López no pudo evitar hacerlo como un fiel seguidor que, durante su adolescencia, lo veía triunfando en el marco del Real Madrid y Paris Saint-Germain.

“Como aficionado, es muy lindo poder convivir con alguien que admiraste tanto tiempo y que viste en los más grandes escenarios, donde soñamos con estar; representa muchísimo poder convivir con él y aprender de él”, se sinceró el volante universitario.

El Toti aceptó que la mentalidad triunfadora del arquero costarricense, que levantó tres Champions League en fila con el conjunto merengue, ha permeado en el Club Universidad Nacional.

“Su manera de vivir cada partido, cada entrenamiento, su preparación, el querer ganar siempre te permiten llevarte a un nivel más alto; enfoca nuestra preparación al buen desempeño, a sacar el triunfo y a ese objetivo [de ser campeón]”, añadió López.

El joven jugador (24 años) reconoció que ha tratado de aprovechar al máximo la oportunidad de compartir vestuario con Keylor.

“La verdad, desde que llegó, ha asumido su rol como líder y como capitán. Le aprendes todo lo que puedes, estás ahí como esponjita para agarrar toda la información que puedas y mejorar; es realmente de admirar”, aseveró.

Acerca de cómo es convivir con el tres veces mundialista (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) con Costa Rica, el Toti reconoció que es sencillo, porque es humilde.

“Habla bastante, de futbol y cosas personales, se incluye como uno más y ese tipo de cosas son importantes; todos somos personas y tenemos un trato normal [con él]”, reveló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.