San Cristóbal de las Casas, Chis.- Elementos de la Marina Armada de México, Ejército y Policía Estatal detuvieron en Tapachula, a alias El Misterio, identificado como Orlando Armando Rafael Ramírez, de 31 años de edad, miembro de la clica Juayúa Loco, de la pandilla Mara Salvatrucha 13, buscado en El Salvador por los delitos de homicidio agravado en coautoría, agrupación ilícita, limitación ilegal a la libertad de circulación, violación a menor o incapaz y portación de armas de guerra en grado de tentativa.

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) entregaron en la frontera a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a Alias El Misterio y más tarde hicieron lo mismo a elementos de la PNC de El Salvador.

La Fiscalía de Chapas informó que los soldados, marinos y policías, en un operativo se percataron El Misterio, al ver la presencia de los uniformados, trató de huir. “Tras darle seguimiento, se logró su aseguramiento”.

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A través del Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador, se supo que Orlando Armando era buscado en su país, por distintos delitos. “Registra antecedentes de detención por portación, tenencia o conducción de armas de guerra, con fecha 15 de maro del 2006 y por extorsión en grado de tentativa, con fecha 26 de abril del 2009”.

Pero el pandillero considerado de “alto perfil criminal”, también está acusado de homicidio agravado en coautoría, agrupación ilícita, limitación ilegal a la libertad de circulación, violación a menor o incapaz y portación e armas de guerra en grado de tentativa.

Este sábado por la noche, Orlando Armando ya se encuentra en poder de las autoridades de El Salvador.

LL