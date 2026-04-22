Liga MX: Este es el salario de los directores técnicos de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX está cerca de llegar al final de la temporada regular y los cuatro equipos grandes del futbol mexicano están dentro de zona de Liguilla. Las Chivas ocupan el primer lugar de la tabla, Pumas es segundo, Cruz Azul cuarto y América sexto. Todos los directores técnicos han hecho grandes trabajos con sus equipos, aunque algunos ganen más que otros.

En las últimas semanas, distintos medios de comunicación han filtrado los supuestos salarios de los entrenadores de cada equipo.

Lee también Necaxa vs Chivas: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 16, HOY, miércoles 22 de abril

Uno de ellos fue el periodista Héctor Huerta, de ESPN, quien reveló que el salario de Gabriel Milito en Chivas sería de 32 millones de pesos anuales, lo que equivale a más de 1,5 millones de dólares. Por ahora, el argentino ha demostrado estar a la altura de ese salario, ya que su equipo es el líder del torneo. Aunque se espera que le quiten varios jugadores por el Mundial 2026, el Rebaño es el máximo candidato a ser campeón.

Su contraparte, André Jardine, de América, tendría un salario cercano a los 1,7 millones de dólares por temporada, es decir, 29 millones 477 mil 830 pesos mexicanos, según Marca. TV Azteca, reveló que Efraín Juárez de Pumas tendría un salario similar.

Finalmente, La Gambeta México reveló que Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, gana cerca de 2 millones de dólares anuales, una cifra cercana a los 34.7 millones de pesos mexicanos.

Lee también El mensaje de Efraín Juárez sobre Pumas de cara a la Liguilla: No somos los poderosos