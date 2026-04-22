Necaxa vs Chivas: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 16, HOY, miércoles 22 de abril

Este miércoles continúa la actividad de la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y será en el estadio Victoria el último partido, con Necaxa y Chivas como protagonistas de un partido sumamente atractivo, por lo que está en juego para cada equipo. Afortunadamente para los aficionados, será transmitido por televisión abierta.

Por un lado, los Rayos se juegan su última oportunidad de mantener viva la esperanza de clasificar a Liguilla, sumado a una combinación de resultados, y el Rebaño, actual líder del campeonato, quiere despegarse de sus perseguidores y asegurar el primer lugar.

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Chivas llega a este partido con 34 puntos, uno más que los Pumas de Efraín Juárez. Al momento de escribir esta nota, tienen tres puntos más que Pachuca, que jugará a la misma hora en cancha de los Xolos de Tijuana. Así que, si los dirigidos por Gabriel Milito quieren llegar a la última jornada como líderes en solitario, deben ganar esta noche.

Necaxa llega en el puesto 12 de la tabla con 17 puntos, sumar tres puntos los dejaría con chances de jugarse la clasificación en la última jornada pero un empate o una derrota, los dejaría eliminados.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO NECAXA VS CHIVAS?

Día: Hoy miércoles 22 de abril

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y ViX

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