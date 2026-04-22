Histórico comentarista de Fox Sports llega a ESPN y así fue anunciado

La fuga de talentos continúa en Fox Sports y esta vez fue Gustavo Mendoza, quien ya fue presentado este miércoles en su nueva casa: ESPN.

El reconocido comentarista fue anunciado hoy como nuevo integrante de ESPN, tras muchos años en su excasa. Narrador, analista y comentarista en mesas de debate son algunas de sus funciones que mantendrá en "El Líder".

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Con un divertido video que destacó su frases más famosas, así fue oficializado "el fichaje" de ESPN que ya se venía cocinando semanas atrás, luego de la ausencia de Gustavo Mendoza en La Última Palabra, programa estelar de Fox Sports.

"Acá sí concretamos, Gustavo Mendoza. Bienvenido al Líder Mundial en Deportes", escribieron en la publicación mencionada.

"Gus Men" se suma a la lista de talentos que han dejado Fox Sports para incorporarse a diversas empresas, en especial a FOX.

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