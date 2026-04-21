¿Martinoli y Luis García en Netflix? El narrador confirma acercamiento por la Copa Oro

Cada vez con mayor fuerza, las plataformas de streaming se abren paso en el futbol internacional, apostando fuertes inversiones para quedarse con los derechos de eventos que históricamente pertenecieron a la televisión tradicional.

En ese escenario, Netflix se ha consolidado como uno de los más agresivos del mercado. Tras asegurarse los derechos de transmisión global de la WWE, la plataforma ha dado un nuevo paso en su incursión deportiva al sumar a su catálogo a la Selección Mexicana, luego de hacerse de los derechos de la Copa Oro de la Concacaf para el próximo verano, un movimiento que confirma su intención de competir de lleno en el terreno del deporte en vivo.

El cambio, que podría implicar tener que pagar para seguir los partidos del Tricolor, también abriría la puerta para Christian Martinoli y Luis García, comentaristas de TV Azteca que se encuentran en el radar de la compañía para sumarse a su equipo de transmisiones.

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De acuerdo con información compartida por el propio Christian Martinoli en una reciente emisión de su podcast Farsantes con Gloria, existe la posibilidad de que ambos narradores participen en los encuentros de la Selección Mexicana a través de la plataforma.

"Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, quiere negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de manera, digamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana. Estamos en eso, estamos arreglando las cosas con Azteca, estamos en una situación contractual con Azteca, con Rafa Rodríguez, que es nuestro supremo; con el Pollo (Rodolfo Ramírez), que es nuestro director; y con Benjamín, que es el mero, mero", explicó Martinoli.

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Las palabras de Christian, quien en la edición pasada transmitió partidos a través de YouTube, fueron complementadas por Luis García, quien subrayó que su intención es mantenerse en TV Azteca por muchos años más.

"Y también del Mundial Femenil. Estamos muy contentos, las cosas van caminando bien. Ya estamos en negociaciones de ocho años que vamos a cerrar próximamente, para estar otra vez en dos ciclos mundialistas. Podemos platicar, por supuesto, con nuestros jefes y decirle a Netflix que hay un pedazo de pastel que se puede compartir".

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