Un fuerte terremoto sacudió el lunes la costa occidental de Cuba, y periodistas de la AFP en La Habana informaron de un temblor intenso durante 20 segundos que obligó a los cubanos a salir de los edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla. No se activó alerta de tsunami.

El epicentro se localizó a unos 104 kilómetros de Mantua, en Pinar del Río, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el USGS. "No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas", indicaron las autoridades.

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El sitio 14ymedio reportó que el movimiento se sintió fuerte en la localidad de Sandino, en Pinar del Río. "Tembló bastante. El sofá incluso se movió con dos personas sentadas", señaló un usuario citado por el portal.

En La Habana, señaló que varios internautas también reportaron un fuerte movimiento. "En Habana del Este, piso 12, se sintió fuerte todo en movimiento. Qué susto", señaló otra usuaria. En Guanabacoa, alguien desde un quinto piso señaló que lo sintió "por unos segundos. Sin palabras".

"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.

"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido".

Las autoridades cubanas señalaron que el temblor se sintió "en todo el occidente del país" y según reporteros de AFP, también se sintió en Florida, Estados Unidos.

Movimiento telúrico en Ecuador

Otro sismo, de magnitud 4.1 se registró frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 11:03, hora local, a 0.70 grados de latitud sur y a 80.52 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 21 kilómetros y a 14.35 kilómetros de la ciudad de Bahía de Caraquez.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

LL