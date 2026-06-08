TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), iniciaron la mañana de este lunes el bloqueo permanente de la planta almacenadora y distribuidora de Petróleos Mexicanos, (Pemex), ubicada en el ejido Plan de Ayala, en la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Cientos de maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,(SNTE), cierran el acceso principal de las instalaciones de la paraestatal, de donde se realiza el suministro de combustible a diferentes regiones de Chiapas, a través de vehículos -pipas.

Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la dirección política estatal de la Sección 7, informó que por mandato de la asamblea estatal permanente del movimiento magisterial de Chiapas, se resolvió iniciar la toma permanente de esa central de Pemex.

"Hoy precisamos que a ocho días del inicio de la huelga nacional de la CNTE, en el marco de las dos demandas centrales, hemos hecho el llamado a las autoridades para que puedan evitar la huelga nacional. Las actividades políticas que se desarrollan quedan bajo la responsabilidad del gobierno federal", aseguró.

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En conferencia de prensa manifestó que después de siete días de movilizaciones en el país, la CNTE ha recibido dos propuestas relacionadas con la cancelación del USICAM, lo cual es un mecanismo de dilatación para solucionar las demandas.

Ese anuncio, expuso Méndez Jiménez, también lo hicieron cuando llegaron al poder, "que de inmediato eliminarían el USICAM" , que no resuelve la demanda central que es '"la eliminación de la administración del tema laboral en el 3o. Constitucional y que pueda retornar al artículo 123 ,el tema la laboral "

Lo otro, explicó, es la abrogación de la ley 2007 , que representa para los trabajadores la eliminación del seguro social, es decir colocan en la indefensión a quienes se han incorporado ese año , y que ofrece el retiro como un mecanismo.

Respecto a la jornada de hoy, subrayó que la toma permanente de Pemex es una medida para presionar y exigir a las autoridades que respondan a las demandas magisteriales. La lucha se mantendrá en tanto tanto el gobierno no reciba a la comisión nacional única de negociación.

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La exigencia, remarcó , es que la presidenta Claudia Sheinbaum se siente con los compañeros de la referida Comisión En esa medida ofrecer la respuesta para que los maestros retornen a sus lugares de origen

Héctor Gutierrez Martínez, integrante de la dirección política estatal , aseguró, por su parte, que "el 95 por ciento de las escuelas están en paro" .

Llamó al movimiento magisterial en su conjunto, a las organizaciones sociales y la disidencia de todos los organismos a que se sumen a la movilización de la CNTE. La Coordinadora mantiene la defensa de la educación pública, el empleo y los derechos sociales

Dijo que los maestros sostendrán el bloqueo a la planta de Pemex, y que el abasto y el desabasto compete a las autoridades correspondientes." Aquí estaremos hasta que nos den una respuesta concreta".

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Así también, como parte de la lucha, maestros chiapanecos se trasladan contínuamente a Ciudad de México para fortalecer las protestas nacionales.

En el rubro de la educación estatal, afirmó que está garantizado el cierre ciclo escolar. " Es un trabajo organizativo , estamos en coordinación con los padres de familia por eso los maestros podemos participar".

Los maestros recalcaron sus acciones con los gritos y consignas de: "Claudia mentiste con abrogar la ley del ISSSTE", "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden".

Los docentes mantienen su plantón en el centro de la ciudad donde han instalado su campamento, donde han salido en días recientes a bloquear las cuatro entradas principales de Tuxtla Gutiérrez.

Durante estos días han ocupado también casetas de peaje en carreteras de cuota y repartido combustible de gasolineras de la ciudad

LL