Una menor de dos años fue víctima de presunto feminicidio en el municipio de Matamoros, Coahuila. Actualmente el padrastro se encuentra detenido como probable responsable.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando la menor de nombre Andrea fue llevada a la Cruz Roja por su padrastro porque supuestamente presentaba fiebre. Sin embargo, al revisarla, el personal se percató de que la niña presentaba múltiples golpes y huellas de violencia en distintas partes del cuerpo.

El personal de la Cruz Roja no pudo hacer nada porque la víctima ya no presentaba signos vitales.

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La Fiscalía de Coahuila confirmó que la causa de muerte fue derivada de hechos violentos y mantiene detenido al padrastro de 22 años.

Hasta ahora no se ha informado la temporalidad de las heridas que presentaba la niña, pero por protocolo la investigación se abrió por el delito de feminicidio.

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También se investiga la posible complicidad o participación de más personas o familiares de la niña.

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