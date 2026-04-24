¿Qué necesita América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

América tiene en sus manos el boleto para entrar a la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y este sábado buscará sellarlo cuando reciban al Atlas en actividad de la Jornada 17, la última de la fase regular.

Luego de imponerse en fila a los Diablos Rojos de Toluca y al León, las Águilas se colocaron en la sexta posición con 25 puntos y ahora, frente a los Zorros, quieren mantener el buen momento en el cierre de la campaña.

Los dirigidos por André Jardine podrían subir al quinto lugar, en caso de ganar en el Estadio Azteca y que el Toluca pierda en el estadio Nemesio Díez frente al León.

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¿Qué necesita América para estar en Liguilla?

El futuro de las Águilas del América depende de ellos y con un triunfo o un empate, les alcanzará para asegurar el sexto lugar. Llegan a la fecha 17 con 25 puntos.

En caso de perder, dependerá de que Tigres contra Mazatlán FC y Tijuana, frente a las Chivas no ganen en sus respectivos duelos como local. Tanto los felinos como los Xolos tienen 22 puntos.

León, también con 22 unidades, podría colarse en caso de que América tropiece; sin embargo, la diferencia de goles en favor de los azulcrema es mayor.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Atlas?

Las Águilas del América cierran la fase regular en casa contra los Zorros del Atlas.