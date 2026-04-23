Torneo Apertura 2026 de la Liga MX dará inicio durante la Copa del Mundo

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Este jueves, tras llevarse a cabo la, se dieron a conocer fechas del inicio y final del próximo torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El siguiente certamen comenzará el 16 de julio, tres días antes de que finalice la Copa del Mundo 2026. Así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol mediante un comunicado.

Asimismo, se informó que hay tres posibles fechas para el cierre de la temporada. Todo depende de quien gane la vigente Copa de Campeones de la Concacaf, misma que disputan Toluca y los Tigres.

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Podría haber Final Navideña

Todo depende del desenlace de la Concacaf Champions Cup. Estos son los escenarios para la Gran Final del siguiente Apertura 2026.

  • Si Toluca o Tigres van a la Copa Intercontinental y no llegan a la Final de la Liga MX, la Final se jugaría 10 y 13 de diciembre.
  • Si Toluca o Tigres van a la Copa Intercontinental y el mismo disputa la Final de la Liga MX, se disputaría el 24 y 27 de diciembre.
  • Si ningún mexicano gana la Concacaf Champions Cup y nadie va a la Copa Intercontinental, la Final se juega 17 y 20 de diciembre.

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