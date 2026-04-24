Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Puebla vs Querétaro HOY viernes 24 de abril

Este viernes 24 de abril, comienza la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX con un partido poco atractivo.

El Puebla recibe al Querétaro en el estadio Cuauhtémoc, en un duelo que ya no tiene nada en juego.

Los dos equipos están eliminados y ya deben pensar en el siguiente torneo, por lo que el juego en la Angelópolis no tiene demasiado protagonismo.

Cabe resaltar que este será el único encuentro que se dispute hoy, ya que los otros ocho serán repartidos a lo largo del fin de semana; seis se disputarán el sábado y dos el domingo.

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Tanto la Franja como los Gallos Blancos, solamente pueden pelear por quedar mejor posicionado en la clasificación.

De momento, el conjunto camotero se ubica en el lugar número 17 de la tabla con 13 puntos, por lo que una victoria todavía le permitiría rebasar al Mazatlán FC, en espera que que no gane su último compromiso en Primera División.

Por su parte, el queretano está en la decimocuarta posición con 17 puntos y todavía podría alcanzar hasat el decimoprimero, pero tendrían que darse varias combinaciones de resultados.

El cotejo, entre Puebla y Querétaro, será como una especie de revanchas, ya que los últimos resultados han sido divididos para ambos.

La Franja se quedó con tres victorias en los últimos enfrentamientos de Liga MX, mientras que los Gallos Blancos también se quedaron con tres; por un empate.

Las dos instituciones deberán centrar su atención en este partido para sumar tres puntos que no sirven de mucho, pero que podrían ayudar para su estado anímico.

El Puebla llega con tres derrotas consecutivas ante el León, el Puebla y el Monterrey; no gana desde la novena fecha cuando se impuso a los Tigres.

Mientras que el Querétaro tiene una racha de dos juegos en fila empatados, con el Mazatlán FC y el Cruz Azul, su última victoria fue en la Jornada 14 sobre el Necaxa.

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