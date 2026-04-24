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La emoción de las Grandes Ligas vuelve a la CDMX con el Mexico City Series 2026, que enfrentará a los y a los Diamondbacks de Arizona este fin de semana en el estadio Alfredo Harp Helú.

En la antesala de los duelos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con representantes de ambas novenas.

La mandataria compartió el momento, a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de la visita de la MLB y el impacto que tiene en el desarrollo deportivo del país tricolor.

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“Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y D-Backs de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México”, escribió.

La mandataria también subrayó el valor del beisbol como herramienta formativa en los jóvenes deportistas.

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”, señaló tras la reunión, que incluyó la tradicional fotografía oficial.

El Mexico City Series 2026 no solo representa la tercera visita de temporada regular de la MLB a la CDMX, también cumple con una cita pendiente.

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Padres y Diamondbacks tenían previsto inaugurar esta experiencia en 2020, pero la pandemia por Covid-19 obligó a cancelar los encuentros.

Hoy, seis años después, la historia retoma su curso en un escenario que ya demostró su capacidad para albergar juegos de las Mayores.

San Diego llega con marca de 17-8 y compite en la cima de su división con los Dodgers, mientras Arizona presenta récord de 14-11 y aspira a sorprender en territorio neutral.

Para los Diamondbacks será su debut oficial en temporada regular en la Ciudad de México, en tanto que los Padres regresan con antecedentes favorables tras su participación en 2023 cuando se enfrentaron a los Giants.

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