Rey Mysterio, Israel Reyes y Rey Fénix ‘cantarán playball’ en la Mexico City Series

La Mexico City Series 2026 de la MLB promete dejar huella este fin de semana en el Alfredo Harp Helú con la presencia de figuras del deporte y el espectáculo que marcará el previo a los juegos entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego.

Este 25 y 26 de abril en el Diamante de Fuego tres nombres atraerán miradas de la afición: Rey Mysterio, Rey Fénix e Israel Reyes. Estos personajes serán los encargados del lanzamiento inaugural de la primera bola.

Las superestrellas de la WWE lo harán el sábado, mientras que para la segunda jornada, el defensa del América y seleccionado nacional recibirá los honores.

La ceremonia del sábado incluirá también la participación de Luis González, exjugador de los D-Backs y campeón de la Serie Mundial de 2001, quien anunciará el tradicional “play ball”, además de Jorge Cantú, exinfielder de los Padres y tres veces integrante de México en el Clásico Mundial de Beisbol, será encargado de entregar la pelota de juego.

Para el domingo, el protagonismo cambiará de manos. Benji Gil, manager de la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial, dará la voz de inicio al encuentro.

Esta serie forma parte del MLB World Tour y representa la tercera visita de temporada regular de las Grandes Ligas a la capital mexicana, tras los antecedentes de 2023 y 2024.

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Las Grandes Ligas regresarán a México en 2026. FOTO: @MLB

Paty Cantú y Melissa Robles interpretarán el Himno Nacional

En el plano musical, Paty Cantú interpretará el Himno Nacional Mexicano el sábado; la cantante Melissa Robles será la encargada de entonar la letra del símbolo patrio al día siguiente; mientras que el cantante Luis Ángel interpretará el himno de Estados Unidos en ambos juegos.

Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

¿Qué otras actividades se realizarán en torno a los juegos del México City Series?

Más allá de los encuentros, la Liga ha preparado diversas actividades para involucrar a la CDMX. Uno de los principales atractivos será el mural del artista Raúl Urías, instalado en la Fuente de la Diana Cazadora, que fusiona elementos del béisbol con la cultura mexicana. Esta obra busca convertirse en punto de reunión para los aficionados durante el fin de semana.

Asimismo, el Monumento a la Revolución albergará una actividad donde los fanáticos podrán interactuar con el deporte de una manera distinta. Esta experiencia estará disponible desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril.

El chef Enrique Olvera presentará una versión especial del hot dog de estadio. Un food truck en el Ángel de la Independencia regalará mil piezas el viernes, mientras que el platillo también estará disponible en el restaurante Molino El Pujol.

Finalmente, la MLB organizará un evento inclusivo PLAY BALL en el diamante juvenil del estadio, con la participación de jóvenes de la Fundación John Langdon Down. La actividad contará con jugadores, exjugadores y representantes de ambos equipos.

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