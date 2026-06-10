La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de trámites en el proceso de incorporación de medicinas e insumos médicos al mercado, vigilados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El gobierno busca eliminar la corrupción y garantizar la certeza para industrias farmacéuticas que invierten en México.

“Se redujo de manera muy importante los trámites y ya había iniciado con el presidente López Obrador, una reducción o una eliminación de la corrupción en esta institución y seguimos en ese proceso, mientras menos trámites, también va a ser más fácil obtener el registro y al mismo tiempo proteger la salud y eliminar la corrupción”, aseguró la mandataria.

Durante la conferencia de este miércoles 10 de junio, Víctor Hugo Borja Aburto, titular de la Cofepris, subrayó que en el marco del Plan México, la dependencia protege la salud y al mismo tiempo, da certeza regulatoria a la industria para invertir en México, asegurar la calidad, seguridad y eficacia sin sobrerregular.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del miércoles 10 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“No se trató de eliminar trámites que la gente necesita para proteger su salud, sino de quitar requisitos que estaban de más e integrar procesos que antes se duplicaban. Un trabajo que hicimos de la mano de la Agencia de la Transformación Digital. De manera que 340 trámites hoy hay 125 con la mitad de requisitos de 14 a 7 y con tiempos de respuesta que bajaron de 100 a 24 días en promedio”, expresó.

El funcionario señaló que ahora concentran la revisión donde el riesgo de verdad existe y mantiene la vigilancia mientras el producto está en el mercado. Aseguró que el modelo se basa en la confianza, por lo que avisos ya son inmediatos y los trámites administrativos ya no requieren dictamen.

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“Y cuando una agencia sanitaria seria del mundo ya comprobó que un producto es seguro, reconocemos ese trabajo sin repetirlo. Y para que esto no se quede en papel, pusimos en marcha un equipo de seguimiento en las ventanillas e incluso usuarios simulados para cerrarle el paso a la corrupción. Pusimos al alcance de cualquier persona, el visor de registros sanitarios, medicamentos, donde una familia, una farmacia o un hospital puede comprobar si una medicina está autorizada y buscarla por su nombre, la sustancia activa o el fabricante”, explicó.

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Aseguró que se buscan unir todos los trámites en una sola ventanilla digital que entra en operación en julio, pensada para que el regulado encuentre todo en un mismo lugar desde su computadora, sin depender de intermediarios. Arranca con 17 trámites, nueve de ellos que la persona resuelva por su cuenta de principio a fin y se irá concretando poco a poco.

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“También estará la línea 079, abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, donde con una sola llamada se pueden conocer los requisitos, los costos y los plazos de cualquier trámite de Cofepris, presentar una queja o pedir ayuda cuando algo se les atore. Tan solo en febrero del año pasado, a mayo de este año, ha tenido más de 68 mil llamadas”, informó.

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