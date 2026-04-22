Supernova Genesis: Karely Ruiz es la nueva rival de Kim Shantal ante la baja de Lupita Villalobos

Una de las recientes noticias que sacudió el evento de Supernova Génesis fue la baja de Lupita Villalobos de su pelea con Kim Shantal, por problemas físicos.

Ahora, Shantal ya sabe contra quién peleará el domingo en la Arena CDMX frente a miles de espectadores: Karely Ruiz.

Con una reciente participación en Kings Royale en Monterrey, en donde perdió su combate, la creadora de contenido regia se subirá al ring con Kim Shantal.

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Durante la conferencia de prensa, ambas se retaron y se insultaron para meterle sazón al pleito.

“Yo vine a salvar tu pelea y a darte las vistas que no tienes”, soltó Karely. “Nada más estás como calzón de p…, viendo de qué lado consigues más dinero”, respondió Kim.

Además, también mandó un mensaje para su excontrincante, Lupita Villalobos: “Espero que Lupita se recupere, la está pasando muy duro, le mando todo el amor del mundo. Nos vemos el próximo año si quiere”.

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Pese a que ambas sostenían una relación de amistad, aseveraron que dejaran la relación de lado para darse con todas las ganas en la Arena CDMX.

La influencer argentina, Milica, una de las peleadoras estelares de la cartelera, aseguro que “va a ser un peleón”, en un video subido por Supernova en redes sociales.