Supernova Genesis: Así se vivió la conferencia de prensa previo a los combates del 26 de abril

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El show que promete dar Supernova Genesis pinta para no decepcionar a nadie. Desde la conferencia de prensa de este miércoles, hubo golpes, empujones, gritos e incluso apuestas de más de 400 mil dólares.

Willito y Lonche, dos personalidades que se dieron a conocer en internet por su extravagante amistad, parecen que dejaron todo eso atrás, y ahora se tienen un coraje que se pudo ver y sentir.

Con empujones en el careo, ambos azotaron contra el suelo, al grado que Berth Oh intervino para detener el momento de calentura.

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Además de apostar 450 mil dólares, se jugaron 20 mil más para que el pleito pudiera efectuarse sin careta.

En otro combate muy esperado, Alana Flores y Flor Vigna tuvieron una rueda de prensa marcada por las interrupciones y los gritos la una a la otra.

Dentro de lo más destacado, la argentina retó a Alana a apostar sus cuatro cinturones, lo que fue negado por parte de la mexicana, quien quiso apostar dinero, lo que tampoco se logró.

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Karely Ruiz, que recientemente peleó en Ring Royale, fue anunciada como la nueva rival de Kim Shantal ante la baja de Lupita Villalobos.

Milica y Ari Geli, además de soltarse algunas amenazas, aprovecharon su espacio para agradecer el apoyo de la gente mexicana, ya que ambos provienen de Argentina y España, respectivamente.

Finalmente, Mario Bautista y Aaron Mercury, quienes también se subirán al ring sin careta, tuvieron una charla amistosamente picante, en un combate que se denominó por Carlos Aguilar, el Zar del Boxeo, como “caritas sin careta”.

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