Enviado de Donald Trump sugiere a FIFA reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026

Este miércoles trascendió que un enviado del presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a la FIFA que reemplace a Irán por Italia en el Mundial 2026. El medio encargado de revelar la noticia fue Financial Times, que informaron que esto se trataría de un plan por parte del gobierno estadounidense buscando la reconciliación con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró Paolo Zampolli al Financial Times. La historia de la Azzurri en el torneo de naciones más importante es la justificación.

Por ahora, ni la Casa Blanca, ni FIFA, ni la Federación Italiana de Futbol (FIGC) ni la federación iraní de futbol (FFIRI) se pronunciaron al respecto.

Sin embargo, el propio Infantino ha respondido en repetidas ocasiones que Irán jugará la Copa del Mundo tal y como estaba previsto desde el sorteo.