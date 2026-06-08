Muchas veces vemos la ciberseguridad como un asunto técnico, para especialistas que hablan en siglas incomprensibles y salas llenas de pantallas. Pero en realidad es uno de los temas más políticos, económicos y estratégicos de nuestro tiempo. Hoy, una empresa puede perder millones por un ataque de ransomware; un hospital puede ver comprometidos los datos de sus pacientes; una ciudad puede quedar paralizada; e incluso un país puede convertirse en objetivo de actores criminales o estatales que operan desde cualquier parte del mundo. La ciberseguridad es hoy una cuestión de continuidad operativa, reputación corporativa, confianza de los clientes y, en muchos casos, supervivencia del negocio. Bruno Juanes Gárate, director general de KIO IT Services, nos habla al respecto.

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