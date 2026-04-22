Alana Flores se despide del boxeo; Flor Vigna será su última rival

El final ya está escrito para Alana Flores. La regiomontana confirmó que su próxima pelea será la última. No se trata sólo de subir al ring, se trata de despedirse de una etapa que le cambió la vida.

“Esta será mi última pelea, oficialmente”, dijo Alana, quien ve un ciclo terminado en el boxeo.

Con récord de 4-0, enfrentará a Flor Vigna en la Arena Ciudad de México, el domingo, en Supernova. No será una pelea más. Será su última prueba, un reto que quiere superar, para irse satisfecha.

El adiós no llega por falta de ganas, sino por el desgaste emocional. “A lo largo de estos últimos meses, me he dado cuenta de que el boxeo se convirtió en la única relación tóxica que tengo en mi vida, porque es algo que amo tanto, pero al mismo tiempo me hace mucho daño”, explicó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Es el deporte que me salvó la vida. Siempre he dicho que es donde el cuerpo se cansa y la mente descansa. Sin embargo, llegué a un punto en el cual siento que el tenerlo cerca de forma pública me afecta mucho más... Golpear un saco, a veces te hace liberarlo absolutamente todo”, compartió.

“Pero, personalmente, me ha afectado mucho la cuestión psicológica y mental; esta será mi última pelea”, insistió.

La rivalidad con Vigna añade un ingrediente especial. No sólo está en juego el invicto, también el orgullo. Flores quiere irse con una victoria que deje claro que su paso por el boxeo nunca fue un juego: “Lo veo como pura excusa barata de su parte, para no decir que tiene miedo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.