Supernova crece con Netflix; Carlos Aguilar avala la nueva era del ring

El boxeo ya no es el mismo para las nuevas generaciones. Hoy, el espectáculo y las personalidades también forman parte, en un formato que conecta con un público joven, que busca emociones distintas, sin perder la esencia del deporte.

Para Carlos Aguilar, comentarista de TUDN, este tipo de eventos tienen valor cuando existe preparación real. Considera que subir al ring con disciplina da un plus que va más allá del morbo.

De la primera a la segunda edición de Supernova, el crecimiento es evidente. El Zar del Boxeo destacó que el evento ha logrado consolidar seriedad, al punto de sumar a Netflix como aliado clave en su distribución.

“[Será] espectacular por el streaming en Netflix, como primer evento en vivo en Latinoamérica. Hay una efervescencia por este tipo de eventos y Supernova incluso ha superado lo hecho en otros países”, valoró.

Aguilar también resaltó el respeto que este formato ha generado hacia el boxeo. Aseguró que, aunque es un romántico del deporte, le agrada ver cómo esta nueva etapa impulsa a más personas a acercarse a gimnasios.

“Me encanta ver el respeto por el boxeo. Este formato impulsa a la gente a entrenar, a subirse al ring con preparación, y se refleja en los gimnasios”, subrayó.

Confesó que dudó de este formato. Sin embargo, su postura cambió tras ver el impacto mediático y deportivo de figuras como Jake Paul, además del respaldo del CMB.

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