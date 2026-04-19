Penta Zero Miedo retiene el cinturón Intercontinental en Wrestlemania 42

En el segundo día de Wrestlemania 42, Penta Zero Miedo retuvo el título Intercontinental de la WWE, luego de una gran batalla de escaleras frente a Rey Mysterio, Dragon Lee, Je'Von Evans, JD McDonagh y Rusev.

El nacido en Ecatepec, Estado de México, dejó el alma en esta pelea para no perder este cinturón que tanto trabajo le costó conquistar. Previo al combate, el mexicano protagonizó una extraordinaria entrada en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Con una indumentaria inspirada en un samurái japonés, Penta ocasionó una increíble ovación en el recinto que acogió este evento, demostrando que es uno de los favoritos por parte de la afición de la WWE. También destacó el vestuario del mítico Rey Mysterio, quien tenía imagen de un personaje del videojuego Mortal Kombat.

CERO MIEDO 🔥 @PENTAELZEROM



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Durante el combate, los seis contendientes dejaron todo sobre el ring, sacaron sus mejores movimientos y se encargaron de dar un gran espectáculo a todos los aficionados.

Pese a ser compatriotas, el maestro del 619 le aplicó su movimiento insignia al mexiquense, quien parecía quedar fuera del combate por lo maltratado que quedó tras recibir ese castigo.

Poco a poco comenzó a imponerse al resto de contrincantes que peleaban entre si, para al final ser el vencedor de la contienda.

Por primera vez en su carrera, Penta Zero Miedo salió victorioso en el evento principal de la empresa.