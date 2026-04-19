Duilio Davino lanza critica al acuerdo de Netflix con la Selección Mexicana

Hace unos días se dio a conocer que Netflix adquirió los derechos de transmisión de la Selección Mexicana para la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, noticia que generó críticas por parte de la afición y también de Duilio Davino.

El Director de Selecciones Nacionales se unió a las voces que están en contra de la "mudanza" del Tri a la plataforma de streaming, la cual requiere de una suscripción y evita que los partidos estén en televisión abierta, como ha sido durante décadas.

¿Qué dijo Duilio Davino sobre el acuerdo de Netflix con México?

En un aparición dentro del canal de YouTube 'El Chapucer', el directivo mostró su postura respecto a este tema, aunque intentando dejar la polémica de un lado por ser parte de la Federación Mexicana de Futbol.

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"Lo ideal sería que la Selección la pueda ver todo el mundo. (...) No sé hacia adelante qué se haga más adelante para que más gente pueda ver futbol y no tenga que ser mediante una suscripción", aseguró Davino.

"Si es para beneficio de que la gente pueda ver futbol sin tener una suscripción, pues adelante. No conozco mucho el tema de la política, pero me gusta y me interesa quela mayor cantidad de gente pueda ver a su selección", añadió.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si Televisa o Azteca Deportes podrán retransmitir o negociar por tener los juegos del equipo nacional.