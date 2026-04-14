Juegos de la Selección Mexicana ya serán transmitidos en Netflix

A partir de 2027, los aficionados tendrán una nueva casa para disfrutar de los juegos de la Selección Mexicana.

Concacaf y Netflix anunciaron hoy un nuevo acuerdo de derechos de transmisión por cuatro años para México, que incluye las dos principales competencias de selecciones nacionales masculinas de la Confederación: la Nations League y la Copa Oro.

Como parte del acuerdo, Netflix se convertirá en la casa en México de las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos, con una nueva forma de seguir estas competencias internacionales.

El acuerdo aplica exclusivamente al territorio de México y las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf incluidas en esta alianza.

La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final.

Por su parte, la decimonovena edición de la Copa Oro Concacaf, con 16 equipos, se disputará en el verano de ese mismo año y coronará al campeón regional.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias de selecciones nacionales”, dijo Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf.