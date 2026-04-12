América anuncia boletos accesibles para la Concacaf Champions Cup; el más barato cuesta 200 pesos

Más Información
Gabriel Milito le recrimina la actitud a sus jugadores tras goleada contra Tigres: "No puede suceder"
Después de recibir críticas por los excesivos costos de los boletos para el regreso del América al estadio Banorte frente al Cruz Azul, las Águilas anunciaron los precios de las entradas para el partido de vuelta de cuartos de final contra Nashville SC en la Concacaf Champions Cup, los cuales son mucho más accesibles.
Para el reciente Clásico Joven que terminó en empate 1-1, en redes sociales los aficionados expresaron su malestar por el costo del estacionamiento (más de mil pesos), y los de las entradas al estadio, que iban desde los 683 pesos hasta los 9 mil pesos.
Sin embargo, para este choque contra el conjunto estadounidense los precios son más baratos, con promociones incluidas.
Lee también ¿Indirecta para Chivas? André Jardine asegura que no hay favoritos para el título de la Liga MX
A través de redes sociales, el América compartió que el boleto más barato estará en 200 pesos y el más caro está en mil 200 pesos. La promoción anunciada por el club señala que habrá 4x3 en todas las zonas excepto 300 lateral, 200 platea y palcos club.
PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS NASHVILLE SC
- 300 preferente: 200 pesos
- 300 cabecera: 250 pesos
- 100 norte y 100 sur: 300 pesos
- 300 lateral: 350 pesos
- 100 plus norte y 200 platea: 400 pesos
- 100 plus sur: 500 pesos
- Palcos club: 1200 pesos
La preventa azulcrema comenzó el viernes 10 de abril, y la venta general este sábado 11 de abril. Como los últimos partidos, los boletos se compran a través de la nueva plataforma Fanki.
Lee también VIDEO: Luis Malagón reaparece con América en el Estadio Banorte vs Cruz Azul
Noticias según tus intereses
[Publicidad]