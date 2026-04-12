América anuncia boletos accesibles para la Concacaf Champions Cup; el más barato cuesta 200 pesos

Después de recibir críticas por los excesivos costos de los boletos para el regreso del América al estadio Banorte frente al Cruz Azul, las Águilas anunciaron los precios de las entradas para el partido de vuelta de cuartos de final contra Nashville SC en la Concacaf Champions Cup, los cuales son mucho más accesibles.

Para el reciente Clásico Joven que terminó en empate 1-1, en redes sociales los aficionados expresaron su malestar por el costo del estacionamiento (más de mil pesos), y los de las entradas al estadio, que iban desde los 683 pesos hasta los 9 mil pesos.

Sin embargo, para este choque contra el conjunto estadounidense los precios son más baratos, con promociones incluidas.

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A través de redes sociales, el América compartió que el boleto más barato estará en 200 pesos y el más caro está en mil 200 pesos. La promoción anunciada por el club señala que habrá 4x3 en todas las zonas excepto 300 lateral, 200 platea y palcos club.

¡Luchemos juntos por el pase a Semifinal en Champions Cup! 🦅



4tos ⚔️ América vs. Nashville

🎟️ Venta en línea: https://t.co/zPNWF88T6y

🚨 PROMO: boletos 4x3 en zonas específicas.



Pintemos el Estadio Banorte de amarillo, ¡no faltes! 🏟️💛 pic.twitter.com/uFDOYmdzbw — Club América (@ClubAmerica) April 12, 2026

PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS NASHVILLE SC

300 preferente: 200 pesos

300 cabecera: 250 pesos

100 norte y 100 sur: 300 pesos

300 lateral: 350 pesos

100 plus norte y 200 platea: 400 pesos

100 plus sur: 500 pesos

Palcos club: 1200 pesos

La preventa azulcrema comenzó el viernes 10 de abril, y la venta general este sábado 11 de abril. Como los últimos partidos, los boletos se compran a través de la nueva plataforma Fanki.

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