¿Indirecta para Chivas? André Jardine asegura que no hay favoritos para el título de la Liga MX

Los resultados que se han presentado en la Liga MX mantienen al América en zona de Liguilla y el brasileño André Jardine asegura que su equipo está "muy vivo" en el Clausura 2026.

Luego del empate a un gol contra Cruz Azul, el técnico de las Águilas aseguró que a estas alturas de la fase regular ningún equipo se ha confirmado como un gran candidato al título.

"Terminando y ves los resultados te das cuenta que estamos vivísimos en el torneo. En mi visión, no hay equipo favorito al título; hay que avanzar entre los ocho porque ahí empieza un nuevo torneo por el título y van a cambiar las cosas", declaró el técnico brasileño.

Emocionado por el regreso al Estadio Banorte, su casa, André aseguró que será un impacto en lo anímico para sus jugadores en la recta final del torneo Clausura 2026.

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El martes, América disputa la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Nashville, también en el Estadio Azteca y los azulcrema tienen la obligación de avanzar a la siguiente fase.

"Hicimos una junta donde les hicimos pensar en el tema que tocas. Ya empezamos a vivir esta semana. Empezamos bien aunque no salimos con los tres puntos, da la sensación de que el equipo agarra confianza", apuntó sobre la semana que se viene para el América.

El martes se miden al Nashville y el próximo sábado reciben al bicampeón Toluca en la Jornada 15 del torneo Clausura 2026.

"Salimos de Nashville con un resultado que nos permitirá jugar sin desventaja, pero aún no concretamos el objetivo final que es el martes y luego pensaremos en Toluca. Por ahora pensamos en Nashville para meternos en los cuatro de la Concacaf", concluyó el timonel André Jardine.

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