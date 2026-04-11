América y Cruz Azul decepcionan con insípido empate en el Clásico Joven

América y Cruz Azul llegaron al Clásico Joven con la urgencia de ganar, cualquier otro resultado significaba muy poco para ambos, en especial para las Águilas, que luchan desesperadamente por colarse a la Liguilla.

El boleto de los azulcrema a la Fiesta Grande del Clausura 2026 está en riesgo.

Ubicados en la séptima posición, con 19 puntos, su futuro en la Liga MX es inquietante.

Además, regresaron después de dos años al Estadio Banorte y no había mejor manera que presentarse con victoria frente a uno de sus acérrimos rivales, lamentablemente para ambas aficiones, todo quedó en un insípido empate 1-1.

La fiesta azulcrema comenzó con la apertura del Coloso de Santa Úrsula. De a poco, los alrededores del inmueble se pintaron de amarillo y la fiesta fue en aumento.

Volver a casa tenía un sabor especial y Patricio Salas reforzó la algarabía de los locales.

El joven atacante del América abrió el marcador al minuto 17, con un soberbio remate de cabeza esquinado en el ángulo inferior del meta mexicano Andrés Gudiño. El Estadio Azteca volvió a rugir.

Sin embargo, La Máquina tenía otros planes o al menos, así lo permitió el cuadro azulcrema.

Tras el tanto del equipo dirigido por André Jardine, la intensidad celeste se adueñó del encuentro y lo pagaron.

Omar Campos, con un fortuito remate, solo dentro del área, dejó inmóvil al arquero Rodolfo Cota para empatar el encuentro cuando faltaba un minuto para que finalizara la primera mitad.

Antes, los de Larcamón sufrieron la lesión del delantero argentino Nicolás Ibáñez, que aparentemente sufrió una rotura de tendón en la pierna derecha. La Máquina cambió de planes, pero en el accionar no afectó.

América dejó escapar la victoria y dejó con un mal sabor a su afición que regresó al Estadio Azteca con la ilusión de retomar el vuelo.

De esta manera, las Águilas cerrarán la fase regular sin ganar ante ningún acérrimo rival.

El martes deben sellar su pase a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf o la presión estallará en Coapa.