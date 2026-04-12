Braulio Luna critica la actitud de los jugadores de la Selección Mexicana: "Son muy fríos"

Los últimos resultados de la Selección Mexicana han provocado las críticas de propios y ajenos hacia los jugadores del Tri, en este caso de Braulio Luna, exjugador del combinado azteca, que no se guardó nada al señalar la personalidad de los convocados por Javier Aguirre.

El exseleccionado mexicano partició en los Mundiales de 1998 y 2002 y de cara a la Copa del Mundo 2026, criticó la actitud de los jugadores mexicanos ante las críticas.

“Siento que es el perfil del jugador actual, de repente son más introvertidos en ciertas cosas y son muy extrovertidos en redes sociales. Es muy diferente el jugador cuando está dentro de las redes que cuando está frente a los micrófonos. Esa es la situación, creo que no les gusta mucho que les digan sus errores”, declaró ante los medios de comunicación.

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Además, mencionó que deberían sentir mayor emoción por ser parte de un proceso mundialista en el que serán locales.

“Necesitan sentirlo más, necesitan saber que un Mundial es único e irrepetible. Tienen el privilegio de estar en Selección, que lo disfruten más, que sientan más su profesión. De repente vemos que son muy fríos (...) ellos, a lo mejor de acuerdo con los resultados, se volvieron más herméticos, más distantes con la prensa, con la afición y creo que eso es lo que ha prevalecido”, concluyó.

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