Pumas y Efraín Juárez conquistan los mejores MEMES tras derrotar a Mazatlán FC en CU

Los Pumas de Efraín Juárez dieron un paso importante rumbo a la Liguilla, al derrotar (3-1) a Mazatlán FC en el estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal cumplieron con los pronósticos y se impusieron a los Cañoneros; aunque; no les resultó nada sencillo quedarse con los tres puntos.

Por algunos momentos, el equipo de la Perla del Pacífico metió en aprietos al capitalino y tuvo la oportunidad de arrebatarle un empate, que hubiera sido más que valioso.

De la mano de Robert Morales, Juninho Vieira y Guillermo Martínez, la escuadra universitaria se quedó con el triunfo en CU y sumó tres puntos más que valiosos que le permiten dar firmes pasos para la Fiesta Grande.

Los Pumas se están afianzando entre los ocho primeros clasificados del Clausura 2026 y se mantienen en la lucha por la parte alta de la tabla general.

El conjunto auriazul tratará de cerrar la Fase Regular de la mejor manera posible porque primero deberá conseguir el objetivo de avanzar a la ronda de eliminación directa.

Como el propio Efraín Juárez reconoció en conferencia de prensa pospartido, todavía no tiene su lugar asegurado, por lo que no pueden pensar en pensar por el campeonato.

Aunque, el entrenador mexicano aceptó que tiene la ilusión y el sueño de conseguir la octava estrella en la historia del Club Universidad Nacional, pero que prefiere ir paso a paso.

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Para él, lo más importante está por venir y todavía tienen que corregir errores para no cometerlos en la Liguilla, donde hasta el más mínimo les podría costar muy caro.

El canterano universitario considera que el camino que les falta por recorrer todavía es muy largo, por lo que deberán disputar los tres juegos restantes de la mejor forma posible.

En las siguientes jornadas, los Pumas visitarán al Atlético San Luis y al Pachuca y recibirán al FC Juárez.

En espera de saber cuándo asegurarán su boleto para la Fiesta Grande, el equipo de Efraín Juárez tiene todos los reflectores puestos por el momento que viven y porque serán un rival bastante complicado en la lucha por el título.

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Pumas y Efraín Juárez conquistan los mejores MEMES

Pumas MEMES

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Katia Itzel pitando el final en un contragolpe de Mazatlán: pic.twitter.com/TEPcH4VsPV — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 12, 2026

Otra victoria más de Pumas de la mano DEL MEJOR ENTRENADOR DE LA LIGA MEXICANA.



Pumas 3-1 Mazatlán. pic.twitter.com/phu6ZfANmp — Carlitos. (@CarlitosCU_) April 12, 2026

Los Pumas de Efraín Juárez serán campeones pic.twitter.com/amtM2pNk2x — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) April 12, 2026

Estamos en la liguilla. 😎

A celebrar cabrones!!! 🎉 pic.twitter.com/Ecq9qqHUkH — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) April 12, 2026

Pumas de mi vida pic.twitter.com/0jTpX5Pl1a — Reynaldo Armenta (@reprakfutbol) April 12, 2026

Chulo robo.



Dos semanas consecutivas robando y ahora de la mano de su fanática pic.twitter.com/7ys49stMYP — Megaludopata (@AR39S) April 12, 2026