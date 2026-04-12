Pumas tiene prohibido confiarse ante el Mazatlán FC porque debe asegurar su boleto a Liguilla

Afianzarse en la zona de Liguilla y seguir peleando por estar entre los primeros cuatro lugares de la tabla son los objetivos que tienen los Pumas de Efraín Juárez, de cara al cierre de la fase regular.

Por lo tanto, necesitan obtener una victoria sobre el Mazatlán FC, para estar cerca de cumplirlos.

Los del Pedregal reciben hoy, a mediodía, a los Cañoneros en el estadio Olímpico Universitario, en un duelo de realidades completamente distintas.

El equipo auriazul ya superó la parte más complicada de su calendario, que incluía al Toluca, al Cruz Azul, al América y a las Chivas, en un mes.

Ahora, tiene un camino más sencillo que recorrer, aunque no puede confiarse, porque todavía no tiene asegurada su presencia en la Fiesta Grande.

Los Pumas ya no pueden dejar escapar unidades, mucho menos en casa, donde este torneo han sumado 12 de 21 puntos disponibles. Deben hacerse fuertes como locales, de cara a la Liguilla.

Ante el conjunto de la Perla del Pacífico, tienen una oportunidad de oro para ganar y ampliar su racha sin perder (cuentan con dos triunfos y dos empates en las más recientes cuatro fechas.

El Mazatlán FC, que se encuentra en su gira de despedida de la Primera División, tiene tres juegos al hilo sin ganar, con un empate y dos descalabros, por lo que no luce como un oponente complicado.

Los Cañoneros tratarán de alejarse de los últimos puestos, para culminar su paso por la Liga MX de manera más honrosa.

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