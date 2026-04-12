Pumas vs Mazatlán FC: Horario y canales para ver EN VIVO el partido HOY domingo 12 de abril

Los Pumas tienen la obligación de ganarle al Mazatlán FC, cuando le haga los honores hoy a mediodía en el estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal deben quedarse con los tres puntos en CU para afianzarse en la zona de Liguilla y seguir peleando por su lugar entre los primeros cuatro de la tabla general.

El equipo de Efraín Juárez tiene una enorme oportunidad de sumar una victoria porque se enfrenta al penúltimo lugar de la clasificación.

La escuadra universitaria no puede dejar escapar puntos frente a los Cañoneros y mucho menos en casa, donde tiene que hacerse fuerte, de cara a la Fiesta Grande.

El conjunto auriazul ha sumado 12 de 21 puntos posibles como local, así que necesita ganar para llegar fortalecido a los duelos de eliminación directa.

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Contra los de la Perla del Pacífico, los Pumas podrían ampliar su racha sin conocer la derrota a cinco; de momento, cuentan con dos triunfos y dos empates en las últimas semanas.

Además, tiene la presión de no perder porque el Pachuca volvió a ganar y cada vez se vuelve más complicado quedarse entre los primeros cuatro sitios de la clasificación.

La victoria le permitiría estar cada vez más cerca de asegurar uno de los ocho boletos para la Liguilla y seguir aspirando a la parte alta de la tabla.

Cabe resaltar que también le metería tensión al Toluca que tiene su compromiso pendiente de esta jornada.

Los Diablos Rojos jugarán contra el Atlético de San Luis en la noche, por lo tendrían la obligación de ganar para que el Club Universidad Nacional no le quite la cuarta posición.

Los Pumas y el Mazatlán FC protagonizan un encuentro de realidades completamente distintas en CU, pero con aspiraciones de cara al arranque de la Liguilla.

Los dos equipos deberán ganar para estar cerca de alcanzar sus propósitos en la recta final de la Fase Regular del Clausura 2026.

Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs Mazatlán FC HOY

Pumas vs Mazatlán FC

Fecha: Domingo 12 de abril

Domingo 12 de abril Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

12:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión: Las Estrellas/TUDN/ViX Premium

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