Keylor Navas, el ejemplo anhelado en Pumas; Antonio Sancho valora su renovación

Todavía no cumple ni un año desde que fue presentado como jugador de los Pumas, pero Keylor Navas ya es considerado el principal referente en la actualidad de este equipo.

Por tal motivo, firmar la renovación de su contrato era “muy importante” para la directiva universitaria; conservar en su plantilla a un futbolista de su jerarquía, tanto dentro como fuera de la cancha, “siempre” va a ser primordial.

“Es el capitán, la figura y, desde que llegó, ha mostrado un excelente nivel. Como persona, mil puntos; como profesional, también. Por su manera de ser y el profesionalismo que tiene, es el ejemplo que queremos para todos los jugadores jóvenes y, para los porteros, mejor”, valoró Antonio Sancho.

El vicepresidente deportivo auriazul reconoció que la extensión de contrato del portero tico fue “muy fácil”, sobre todo, porque ambas partes tenían la intención de llevarla a cabo.

“Él mismo lo manifestó en la firma, está muy contento en la institución y su familia lo está en México. Siempre nos dijo que quería seguir aquí y nosotros queríamos que siguiera, [entonces] fueron tres pláticas muy sencillas”, confesó.

No obstante, aceptó que le hubiera gustado “tener la renovación antes”, pero que se sentía tranquilo, porque Keylor ya tenía fijada su postura de continuar su carrera en Pumas.

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