Nathan Silva sobre el penalti en el Chivas vs Pumas: "Para mí no fue"

Chivas logró rescatar el empate de 2-2 frente Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026 gracias a un polémico penalti sobre Roberto Alvarado. Respecto a este tema, Nathan Silva, defensor de la UNAM, fue contundente al recalcar que no hubo ninguna falta sobre el Piojo.

"Para mí no fue penal (ante Chivas), pero el árbitro tomó esa decisión y la Comisión de Árbitros hizo el análisis. Nosotros tenemos que defender lo nuestro, hacer nuestro trabajo y el árbitro hace el suyo", señaló en conferencia de prensa.

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Nathan Silva considera que no era penalti sobre Roberto Alvarado en el Chivas vs Pumas del fin de semana pasado. pic.twitter.com/Dgrnu0THkf — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 9, 2026

Asume el rol de líder en Pumas

Nathan Silva es una de la piezas angulares del actual proyecto de Efraín Juárez en Pumas, ya que cumple una función importante dentro de la zaga auriazul y, aunque no porta el gafete de capitán, el defensor es visto como uno.

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El futbolista brasileño asume con humildad y felicidad el ser visto como un líder de los Pumas, rol con el que busca cobijar a sus compañeros, no importa si son veteranos o jóvenes, él quiere funcionar como ejemplo para todos los del club.

"Me siento líder, quiero lo mejor para mis compañeros y para el equipo. Intento ayudarle a los jóvenes, también con los que tienen pocos minutos. El líder no es solamente dentro de la cancha, también fuera", destacó el carioca.

¡Quiere permanecer más años en Pumas! 🐾



🫡 Nathan Silva asegura estar feliz en el club auriazul y también con el rol de ser uno de los líderes del equipo. pic.twitter.com/S5GCOCXP2O — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 9, 2026

Con casi tres años en el cuadro de la UNAM, el zaguero brasileño suma 114 partidos en todas las competencias, cinco goles y una asistencia, pero quiere más.

"Llevo muchos años en el club y espero seguir mucho tiempo más para ser alguien importante en el vestuario", confesó.

En este Clausura 2026, los Pumas han derrotado y hecho frente a clubes candidatos al título como Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América y Chivas, por lo que una ola de optimismo permea al equipo de Efraín Juárez, aunque saben que el cierre del torneo puede ser complicado.

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"Hemos recuperado el ADN del club. Nos quedan partidos muy difíciles, contra rivales directos que están peleando por entrar a la liguilla. Todavía no estamos calificados. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro", subrayó Nathan.

Con 24 unidades, los auriazules se colocan en el cuarto puesto de la clasificación, a solamente tres del subliderato y ese presente lo aplaude el defensor.

"Estamos logrando los resultados. En el proceso vamos de menos a más. Pasamos por momentos muy complicados y ahora estamos en una situación buena. Trabajamos con humildad y sabemos qué nos trajo hasta aquí".

El Mazatlán se coloca como el siguiente rival de Pumas en la Jornada 14 del presente torneo. Con CU como sede, el equipo auriazul busca acercarse al boleto que los lleve a Liguilla.