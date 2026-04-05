Resultado: Chivas rescató de forma dramática el empate ante Pumas, con doblete de la 'Hormiga'

Como era de esperarse, el dramatismo invadió la recta final de este atractivo duelo, entre dos equipos que confirmaron que serán protagonistas en la Liguilla.

Si las Chivas rescataron el empate (2-2) ante los Pumas, in extremis, fue gracias a Armando González.

La Hormiga confirmó la clase de goleador que es. No se achicó en el momento que el Rebaño más lo necesitó y le arrebató los tres puntos al equipo de Efraín Juárez.

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Ni Keylor Navas fue capaz de detener el momento de gloria que vive el delantero mexicano.

Con un soberbio cabezazo (70') y una excelsa definición desde los once pasos (90'+11) el canterano se visitó de héroe y salió ovacionado del estadio Akron.

Doblete que le permitió ser el nuevo líder en solitario de la tabla de máximos goleadores.

¿Cómo se definió el partido entre Chivas y Pumas de la Jornada 13?

Como era de esperarse en un duelo de alto calibre, todo se definió hasta el último instante.

Una revisión en el VAR, por una falta de Rubén Duarte dentro del área, provocó que el equipo de Gabriel Milito tuviera la oportunidad de evitar la derrota. La Hormiga no la desperdició.

Los del Pedregal fueron pragmáticos, conscientes de que el Rebaño tenía la obligación de proponer, al ser local; apostaron por ser reactivos y la estrategia casi les resultó

Una acción que parecía no tener mayor peligro terminó en gol. De los pies de Keylor Navas, nació la primera anotación de la noche.

El portero tico despejó, Robert Morales ganó el balón por arriba, Juninho Vieira hizo una jugada magistral y le dio un pase perfecto a Uriel Antuna, quien no desperdició la enorme oportunidad.

El extremo mexicano hizo válida la “Ley del Ex” (22'). Pese a todo lo que vivió en su salida del Rebaño, optó por no celebrar; sólo alzó sus manos en señal de súplica. Demostró gratitud ante la afición rojiblanca.

Las Chivas se fueron al frente, empeñados en empatar el encuentro antes de irse al descanso. Se quedaron bastante cerca.

Para su mala fortuna, enfrente estaba un arquero que es especialista en crecerse en los momentos de mayor apremio.

Keylor Navas apareció con una doble atajada espectacular. Primero, evitó que Armando González marcara; en el rechace, le atajó un potente disparo a Efraín Álvarez. Una salvada fue mejor que la otra. El costarricense está en “otra” Liga.

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Después de que el capitán auriazul evitara la caída de su marco, llegó la tranquilidad en el momento más oportuno y de la manera menos esperada.

Un tiro libre de Pedro Vite terminó en un autogol de José Castillo (41'). El zaguero rojiblanco no pudo evitar meter el pie y mandó el esférico al fondo de su propia cabaña. Incredulidad total en el conjunto tapatío.

Gabriel Milito buscó respuestas en su banca. Desde el inicio de la segunda mitad, mandó a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda al ataque; necesitaba conseguir el descuento rápidamente.

Efraín Juárez no tardó en responder. Con la ventaja a su favor, sacó a Jordan Carrillo y Juninho Vieira y los sustituyó por Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo; dos ofensivos por dos de características más defensivas; quería controlar los embates del Guadalajara. Lo consiguió por un lapso.

Hasta que apareció Armando González con su primer grito de gol de la noche.

Ni Keylor Navas pudo evitar el perfecto remate de la Hormiga.

Cuando parecía indicar que los Pumas se robarían los reflectores por su victoria sobre las Chivas, la Hormiga González apareció para convertir la pena máxima y provocar que el inmueble rojiblanco explotara.

Los casi 50 mil aficionados que se dieron cita en la casa del Rebaño gritaron al unísono y corearon el nombre de su nuevo ídolo.

Ambos equipos no defraudaron y cumplieron con las expectativas. Ofrecieron un espectáculo digno de un partido de Liguilla. Ojo con los dos que serán rivales bastante difíciles en la lucha por el título del futbol mexicano.