Luis Romo reaparece en el XI titular de Chivas tras superar su lesión y jugará ante Pumas

Luego de superar su lesión, Luis Romo está de regreso en el XI titular de las Chivas y jugará contra los Pumas esta noche.

El volante mexicano ya se encuentra recuperado al 100 por ciento físicamente y Gabriel Milito no duda en colocarlo desde el arranque para enfrentar al conjunto universitario.

El director técnico argentino apostó por el experimentado futbolista y lo colocó en el equipo inicial del Rebaño, en un partido sumamente importante entre dos clubes que serán protagonistas en la Liguilla.

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El mundialista en Qatar 2022 con la Selección Mexicana estará acomodado en el centro del campo por Diego Campillo y por Rubén González.

En la línea de cinco que ocupa el timonel rojiblanco, Luis Romo estaría jugando junto al Oso, también por lo baja de Omar Govea.

De esta manera, el centrocampista estaría regresando a las canchas con el Rebaño luego de que se volviera a lesionar en la Jornada 8 contra el Toluca en el estadio Nemesio Diez.

En aquel encuentro, el ex del Cruz Azul, Monterrey y Querétaro había vuelto tras “superar” el problema muscular que sufrió en la quinta fecha ante el Mazatlán FC.

Sin embargo, tuvo que abandonar el juego con los Diablos Rojos en La Bombonera por una recaída y no había podido ser contemplado por Gabriel Milito.

Todo ha quedado atrás y Luis Romo volverá a ser parte del XI titular de las Chivas; está listo para jugar contra los Pumas en el estadio Akron.

Las alineaciones de Chivas y Pumas

Las Chivas de Gabriel Milito salen al terreno se juego con Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González y Diego Campillo; Luis Romo y Rubén González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

🇦🇹 ¡ESTE ES EL XI DEL GUADALAJARA QUE LUCHARÁ POR EL TRIUNFO EN CASA! 🏟️



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Los Pumas de Efraín Juárez saltan con Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; Pedro Vite y Alan Medina; Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Juninho Vieira y Robert Morales.