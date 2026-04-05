Las Águilas del América pusieron en alto su nombre en España, luego de conquistar la primera edición de la Next Star Cup, en La Nucia, Alicante.

La Ciudad Deportiva Camilo Cano fue sede de la justa conquistada por la categoría Sub 14 de los azulcrema. Competencia que se llevó a cabo desde 2 de abril al domingo 5 de abril y contó con la participación de 74 equipos.

El equipo mexicano fue uno de los equipos internacionales invitados a esta nueva competencia española y se coronó frente a Parla, escuela de un pueblo de Madrid.

Jugadores del América Sub 14 celebran campeonato en España / Foto: Cortesía

Tras un empate sin goles en el tiempo regular, todo se definió desde una tanda de tres penaltis y por parte del América convirtieron Gabriel Montes Berumen y Alex Salas.

Dirigidos por Xavi Mayol, los juveniles de las Águilas conquistaron este torneo que contó con rivales como FC Barcelona, Valencia CF, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad, Elche CF, Real Murcia, CD Eldense, CD Castellón, Rayo Vallecano, entre otros.

Además del América hubo otros equipos internacionales como el histórico Ajax de Amsterdam o el Como 1907 de Italia.