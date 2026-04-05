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Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

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Este domingo llegará a su fin la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la con el duelo entre las Chivas y los Pumas en el estadio Akron. A cuatro jornadas del final de la temporada regular, los equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla, algunos para asegurarse un mejor lugar y la localía en Liguilla, otros para clasificar a la fiesta grande.

A falta de que jueguen el Rebaño y los universitarios, el Guadalajara se mantiene como líder del torneo con 30 puntos, con tres unidades por encima del Cruz Azul, mientras que Pumas llega a este encuentro con 23 puntos, por lo que sueña con un tercer lugar.

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El bicampeón vigente del futbol mexicano, Toluca, toma el tercer lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos, después de su sorpresiva derrota en Querétaro.

Cada vez falta menos para el cierre de la campaña regular y a continuación, te mostramos cómo se jugaría si la Liguilla si el torneo termina con los equipos en las mismas posiciones que hoy.

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ASÍ SE JUGARÍA LA LIGUILLA AL MOMENTO

  • (1) Chivas vs (8) Tigres
  • (2) Cruz Azul vs (7) Atlas
  • (3) Toluca vs (6) América
  • (4) Pachuca vs (5) Pumas

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