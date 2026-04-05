Uno de los "mitos" más repetidos en la historia del futbol mexicano es la existencia de "sobornos" o corrupción en las fuerzas básicas, donde se exige a ciertos jugadores pagar una cantidad de dinero para tener asegurado el debut en Primera División; sin embargo, el exfutbolista del América y de los Tigres, Jürgen Damm, aseguró que eso no existe.

En una reciente aparición en el podcast Cracks y Mortales, Damm habló sobre este "mito" y mencionó que "la gente está aferrada a que pagué para jugar futbol. No conozco a ningún futbolista que haya dicho 'sácate 200 mil para debutar', no, eso no es cierto".

De hecho, aseguró que nunca conoció a alguien que pase por esa situación.

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"Si se lo piden a alguien es porque no la arma y nomás para meterlo ahí, pero para debutar no existe", agregó.

Sin embargo, esto contradice la opinión de Rafael Márquez, leyenda del futbol mexicano y actual auxiliar de Javier Aguirre en el Tri, quien confesó en el último Congreso de Futbol Formativo en Querétaro que dejó al Barcelona B justamente para cambiar la estructura del futbol mexicano desde las bases.

¿QUÉ DIJO RAFA MÁRQUEZ SOBRE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO?

En aquel entonces, Márquez mencionó que "creo que se ha escuchado durante mucho tiempo un tema que me duele decirlo, que es cultural, el tema de la corrupción que hay, que dice que ‘si quieres que juegue tu hijo, me tienes que dar’... sí lo quiero mencionar, porque es algo que tenemos que cambiar como sociedad y no manchar el máximo deporte que tenemos, el futbol".

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