Este domingo el futbolista mexicano César Montes anotó por segundo partido consecutivo con el Lokomotiv Moscú, y no pudo hacerlo en mejor escenario que en el Derbi de la capital rusa frente al Spartak de Moscú.

Al minuto 22 del primer tiempo, después de un centro por la esquina izquierda, Montes cabeceó con firmeza y venció al portero rival, quien no pudo desviar el balón.

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Más tarde, el Spartak empató el partido con un gol de penal de Esequiel Barco (66'), pero en lo individual, es el segundo partido consecutivo en el que el 'Cachorro' convierte para el Lokomotiv.

🚨🇷🇺 GOLAZO DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU! 🤯



SEGUNDO PARTIDO CONSECUTIVO ANOTANDO. pic.twitter.com/SDru7YNaDu — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 5, 2026

Actualmente, el Lokomotiv de Moscú ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones con 45 puntos, a siete unidades de distancia del líder del campeonato, el Krasnodar.

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