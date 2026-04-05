Con los 48 equipos ya confirmados para la Copa del Mundo de 2026, la edición más grande en la historia del torneo de la FIFA entra en su recta final rumbo al silbatazo inicial, que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

Un partido que, además de marcar la tercera Copa del Mundo organizada por territorio mexicano, podría tener un significado especial para Guillermo Ochoa. El experimentado guardameta se perfila para integrar la lista definitiva que presentará Javier Aguirre de cara al certamen.

Lee también Cuauhtémoc Blanco revive la ‘Cuautemiña’ frente a estrellas de Colombia

Ochoa, quien se mantiene activo en el futbol de Chipre y aspira a disputar su sexta Copa del Mundo, también podría escribir un capítulo histórico en esta edición, al convertirse en uno de los jugadores de mayor edad en participar en la justa mundialista.

El exarquero del América se ubicaría dentro del top cinco de futbolistas que superan los 40 años de edad y que serían considerados por sus respectivas selecciones como opciones para tener minutos en el torneo.

Lee también Aficionado viral de Irak cumple su promesa y se tatúa la bandera mexicana y el Cerro de la Silla

LOS CINCO FUTBOLISTAS MÁS VETERANOS CON POSIBILIDADES DE JUGAR LA COPA DEL MUNDO 2026

La lista de jugadores veteranos con posibilidades de sumar minutos en la Copa del Mundo de 2026 es liderada por Cristiano Ronaldo. El histórico exjugador del Real Madrid buscará, junto a la selección de Portugal, conquistar el título en lo que podría ser una de las últimas grandes citas de su carrera.