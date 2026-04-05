Cuando una persona destaca en algo es complicado que no sea reconocido por su labor, tal como es el caso de José Ramón Fernández, quien suele ser alabado por el sector del periodismo deportivo, sin importar de qué empresa sean.

Durante décadas, el polémico José Ramón ha sido señalado como el gran padre laboral de figuras como David Faitelson, Christian Martinoli, Heriberto Murrieta y un sinfín de periodista, quienes no dudan en hablar bien del periodista de ESPN.

¿Quién fue el periodista de Televisa que alabó a José Ramón Fernández?

Por medio de redes sociales, Francisco Javier González destacó las virtudes detrás del micrófono del reconocido periodista mexicano. Un usurario de X-antes Twitter-publicó un video de Joserra junto a César Luis Menotti en la Copa del Mundo de 1994.

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En el video se observa al extécnico argentino con el comentarista mexicano narrando el partido de México vs Italia en el Mundial de Estados Unidos. Este material ocasionó que Francisco Javier González hablará del ex miembro de TV Azteca.

"Un analista de la estatura de César Luis Menotti respeta el turno de hablar de un gran narrador como José Ramón Fernández. No se le encima, no interrumpe. Y así el mensaje es claro y complementario.", escribió en las respuestas del video el elemento de TUDN.

Además de reconocer la labor del mítico periodista mexicano, también hizo un comparativo sobre como hoy en día son distintas las narraciones e intervenciones del comentarista y analista.

"Hoy, el narrador tiene que ver a qué hora se cuela para poder cantar los goles", señaló.