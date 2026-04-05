Este fin de semana se disputa la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde el Mazatlán recibe al Atlético de San Luis en El Encanto en lo que será su último partido en ese inmueble, pues la oportunidad de seguir adelante es imposible.

Con solamente dos unidades en lo que va del torneo, el cuadro mazatleco se coloca como el peor equipo del circuito femenil, por lo que pensar en clasificar a la Liguilla es algo impensable.

El adiós del Mazatlán de esa ciudad dejará a la comunidad sin futbol de Primera División, tanto varonil como femenil, por lo que para este último partido de las Cañoneras, la directiva optó por dejar ingresar de forma gratuita a toda la afición que quiera ir al estadio.

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"Se juega el último partido en casa del Clausura 2026 y no hay espacio para guardarnos nada. Vamos juntas a cerrar este capítulo con orgullo, alegría y valentía", se lee en una de las publicaciones de redes sociales del equipo.

Nos vemos hoy en El Encanto.



¡ENTRADA GRATIS! pic.twitter.com/sV9jqg8BOg — Mazatlán FC Femenil ⚓️ (@MazatlanFem) April 5, 2026

Atlético de San Luis también llega a esta penúltima jornada con nulas posibilidades de meterse a los puestos de liguilla. El equipo potosino está en la posición número 13 con 15 unidades, ni ganando sus dos partidos restantes podría llegar al octavo lugar.

El Mazatlán Femenil quiere cerrar de gran manera su temporada en casa y poder darle una pequeña alegría a su afición.