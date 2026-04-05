Este sábado el Cruz Azul perdió por primera vez en tres meses, lo hizo ante Pachuca (2-1) en el estadio Cuauhtémoc y uno de los principales responsables según la opinión de la afición en redes sociales, fue el portero Andrés Gudiño, quien cometió un grave error que derivó en el primer gol de Kenedy.

En conferencia de prensa al final del partido, Nicolás Larcamón respaldó al portero mexicano, aunque también reveló que empezará a rotar la titularidad de la portería cementera con Kevin Mier.

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“Van a rotar el arco por los próximos partidos, pero al mismo tiempo eso no es definitivo hasta el desenlace del torneo, salvo que tengamos una excelente versión de ambos y avancemos en los dos torneos como pretendemos. El deseo es que, en algún momento, como en el resto de las posiciones, haya una decisión. Mientras tanto, seguimos en ese análisis de quién se queda con el arco”, declaró Larcamón.

Al ser cuestionado sobre el error de Gudiño en el gol del Pachuca, el estratega argentino respaldó a su portero.

“Andrés Gudiño es un jugador con recorrido, con personalidad, ya maduro, con aplomo. El error de hoy puede generar muchas conjeturas, pero para mí fue más la capacidad que tuvo para asumir en distintos momentos en los que le tocó responder. Hoy comete ese error, pero después se sostuvo con entereza, lo que habla del espíritu que tiene”, concluyó.

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