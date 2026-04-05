Las Chivas y los Pumas tienen una cita bastante importante, esta noche, en el estadio Akron.

El equipo de Gabriel Milito le hace los honores al de Efraín Juárez, con el objetivo de obtener una victoria que le permita despegarse de los equipos que lo acechan en la cima de la tabla general.

El Rebaño quiere aprovechar las derrotas del Cruz Azul y Toluca, para sumar tres puntos que le permitan tener una buena ventaja para defender su superliderato en las últimas jornadas de la Fase Regular del Clausura 2026.

Además, quiere mantener su paso ganador jugando como local; cuenta con cinco victorias en cinco partidos disputados en casa.

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En dichos compromisos, ha anotado 13 goles y, solamente, ha recibido uno. Es un conjunto bastante sólido frente a su afición rojiblanca. De igual forma, tratará de sumar su quinto triunfo consecutivo; no pierde desde la Jornada 8, cuando cayó a manos del Toluca en el estadio Nemesio Diez.

🇲🇽 ¡OTRA NOCHE EN CASA PARA DEFENDER EL LIDERATO! 😍



🙌🏻 ¡Hoy regresa el Guadalajara al @EstadioAKRON y juntos lucharemos por ese triunfo! 🔥



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Por su parte, los Pumas quieren dar un golpe sobre la mesa para demostrar que deben ser tomados en serio, en la Liguilla del futbol mexicano. Los del Pedregal llegan a este duelo con tres en fila sin conocer la derrota, con dos victorias y un empate, por lo que desean alargar la imbatibilidad.

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Aunque, también quieren conservar solo una derrota en las 13 fechas que se han jugador en este torneo; cuentan con seis victorias y cinco empates. La escuadra universitaria quiere afianzarse en la parte alta de la clasificación porque uno de sus objetivos es obtener el boleto a la Fiesta Grande, pero anhela terminar entre los cuatro primeros lugares.

Un triunfo sobre las Chivas le permitía dormir, incluso, como el tercero de la general, a sólo cuatro cuatro puntos del primer puesto.

Sin embargo, es una realidad que sufre cada vez que visita la Perla Tapatía; jugando en el estadio Jalisco o en el Akron, suele pasar malos ratos.

En los últimos 44 años, únicamente ha podido obtener un triunfo y fue en el Apertura 2018, donde cortó una impresionante racha de 36 años sin poder ganar. Por tal motivo, se espera que el duelo que protagonizarán hoy las Chias y los Pumas sea de alto calibre; un duelo con mucho sabor a Liguilla.

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Horario y canales para ver EN VIVO el Chivas vs Pumas HOY

Chivas vs Pumas

Fecha: Domingo 5 de abril

Hora: 20:07

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

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