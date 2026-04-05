Dentro de unos meses, Atlante volverá a Primera División, tras 12 años de ausencia; el último torneo que disputó fue el Clausura 2014.

Para Gabriel Pereyra, uno de los máximos referentes en la historia reciente de los Potros de Hierro, esta noticia es importante, porque “el equipo del pueblo regresa a la Liga MX” y significa mucho para nuestro balompié nacional.

“Hay muchísima gente que está contenta, pero no solamente los aficionados de hueso colorado del Atlante, sino que mucha gente quiere que regrese [porque] es uno de los equipos más antiguos y simbólicos del futbol mexicano”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

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Pese a que el Atlante es su oponente en la Liga de Expansión MX, el técnico del Tepatitlán reconoció que le da alegría que su exequipo vuelve al máximo circuito.

“A pesar de no estar en la institución, de ser rivales y de querer ganarles, estoy contento [porque] es el equipo del pueblo, hay mucha gente atlantista; el aficionado se lo merece”, valoró.

El Místico mencionó que siempre se ha sentido “apoyado y querido por la gente” del Atlante y que no olvida todo lo que vivió en los casi tres años que vistió la camiseta azulgrana.

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“Me tocó la etapa en Cancún, el equipo descendió, no quedó nadie y [tocó] construir desde las cenizas; logramos hacer un equipo muy competitivo, una institución que se mantuvo de pie. Le tengo un gran aprecio, un gran cariño, me pone contento que pueda regresar a Liga MX y deseo que le vaya muy bien”, finalizó.

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