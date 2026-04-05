Este sábado el América empató (1-1) en su visita al estadio TSM de Santos Laguna, un resultado que enfureció a un gran sector de la afición azulcrema al no poder derrotar al último lugar de la tabla de posiciones.

No es ningún secreto que este semestre no ha sido el mejor para el conjunto dirigido por André Jardine, y este resultado, donde además al América se le escapó el triunfo en los últimos minutos, aumentó el malestar en sus aficionados.

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Por eso, en redes sociales la afición del América se expresó con LOS MEJORES MEMES.

"Con este plantel no hay nada que hacer en ningún torneo, de aquel equipo tricampeón no queda nada, ya no te alcanza ni para ganarle al último lugar, pues mucho menos a los equipos que sí saben invertir en su plantel. Es tan triste en lo que convirtieron al Club América", publicó el usuario @fer_MaS10 en X (antes Twitter) y etiquetó a Santiago Baños y a Emilio Azcárraga.

Otro usuario compartió que “este torneo honestamente no esperaba mucho/nada de ustedes y aún así logran decepcionarme” y entre otros comentarios, abundaban las críticas a Jardine y algunos incluso exigen su salida del club.

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Estos son LOS MEJORES MEMES del empate de América en Torreón

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