Mal y de malas. Esa es la realidad que vive el equipo de André Jardine y que no parece tener fin.

El América empató (1-1) con Santos, a pesar de que tenía la ventaja numérica por la expulsión de Kevin Picón en el minuto 78.

Las Águilas lograron ponerse al frente en el marcador, apenas dos minutos después de que los Guerreros se quedaron con un hombre menos, pero no fueron capaces de conversar la ventaja y permitieron que les arrebataran los tres puntos que ya tenían en sus garras.

Alexis Gutiérrez fue el encargado de ilusionar al equipo azulcrema, gracias a su anotación en el minuto 80. Todo parecía indicar que el triunfo ya era un hecho.

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El volante mexicano se encontró con un balón dentro del área chica lagunera y no lo desperdició; con un zurdazo, perforó la cabaña resguardada por Carlos Acevedo.

Sin embargo, tres minutos más tarde, el conjunto de la Comarca Lagunera reaccionó y le quitó el triunfo a los de Coapa.

Cristian Dajome aprovechó un error en el centro del campo y, con una gran definición, mandó a guardar el esférico en la portería de Rodolfo Cota.

De primera intención, el atacante colombiano disparó desde fuera del área y convirtió un tanto más que importante; apenas tenía tres minutos sobre el terreno de juego.

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Con este gol, el América encadenó su segundo partido de Liga MX sin poder ganar, luego de que perdiera con los Pumas en el Clásico Capitalino.

A pesar del empate, las Águilas se encuentran ubicadas en la sexta posición de la clasificación general, por lo que todavía permanecen afianzadas en zona de Liguilla.

El equipo de André Jardine necesita darle, rápidamente, vuelta a la página porque se viene una semana crucial para su futuro.

A media semana, disputan el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville de la Major League Soccer (MLS).

El próximo fin de semana encaran uno de los duelos que no pueden perder en su calendario: el Clásico Joven contra Cruz Azul.