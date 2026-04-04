La Máquina se descarrila en el momento menos oportuno. Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota (1-2) a manos del Pachuca como local, perdió su invicto de 11 partidos y llegó a tres partidos en fila sin victoria en la Liga MX.

El equipo ofreció una de sus actuaciones más discretas en la época de Nicolás Larcamón y se llevó un fuerte descalabro antes de encarar una semana que será crucial para su futuro.

Con un gol de vestidor (4') de Robert Kenedy, el Pachuca se fue al frente en el marcador; el brasileño aprovechó una enorme de Andrés Gudiño.

El portero celeste intentó salir jugando desde el fondo, pero se equivocó al regalare el balón el extremo de los Tuzos, quien perforó las redes con un tremendo zapatazo.

De inmediato, la Máquina buscó igualar el marcador por todos lo medios. Se quedó cerca con esférico que Jeremy Márquez estrelló en el poste.

Hasta que sus esfuerzos valieron la pena y se vieron reflejados con el empate. Christian Ebere se encontró con un rebote dentro del área hidalguense y no lo desperdició.

Con un espectacular zurdazo, el atacante nigeriano venció a Carlos Morenio y se estrenó como goleador (45'+1) del Cruz Azul.

En la segunda mitad, los Tuzos recuperaron la ventaja con la segunda anotación de Robert Kenedy (57'). No la volvieron a dejar escapar.

Brillante jugada individual del brasileño para darle la victoria y los tres puntos al conjunto de Esteban Solari.

Después de quitarse a tres jugadores cementeros, se animó a disparar desde fuera del área. No pudo haber tomado una mejor decisión.

Andrés Gudiño, simplemente, se lanzó para hacer todavía más bella la postal del golazo que marcó el rumbo del partido.

La recta final del intenso duelo se vivió con demasiado dramatismo. La expulsión de Christian Rivera (83') puso en aprietos al Pachuca, sobre todo, porque los de Nicolás Larcamón estaban buscando, incisivamente, rescatar un punto.

Sin embargo, la ansiada anotación no llegó y la Máquina no pudo conservar su racha sin derrota.

Luego de 11 partidos, el Cruz Azul volvió a perder y dejó escapar la oportunidad de mantenerse al acecho del superliderato de las Chivas.

Ahora, a enfocarse en su próximo rival de Liga. El América ya lo espera para protagonizar una nueva edición del Clásico Joven.