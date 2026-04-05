Liga MX: Santos vs América – EN VIVO – Jornada 13 – Clausura 2026

El Santos recibe al América en la cancha del Territorio Santos Modelo, en un duelo que cerrará la actividad sabatina del futbol mexicano.

Los Guerreros se enfrentan a las Águilas en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto de la Comarca Lagunera intentará sumar una victoria que le permite respirar un poco de aire fresco; aunque, ni con los tres puntos podría abandonar el fondo de la tabla general.

Sin embargo, luchará por ofrecer una digna actuación para cerrar la Fase Regular del torneo de la mejor manera posible.

Cabe resaltar que, a pesar de ha tenido un pésimo certamen en las primeras 12 fechas, matemáticamente, todavía tiene opciones de clasificar a la Fiesta Grande.

Por su parte, el América se presenta en la Liga MX luego de su dolorosa derrota en el Clásico Capitalino ante los Pumas.

Las Águilas tienen la obligación de sumar unidades para afianzar de la zona de Liguilla, de una vez por todas, sobre todo, porque enfrenta al peor equipo.

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Para el conjunto de André Jardine es indispensable ganar para escalar posiciones en la tabla general y terminar la Fase Regular de manera más tranquila.

Las tres unidades le permitirían mantenerse entre los ocho primeros lugares y se acercarse a la zona de los primeros cuatro.

El partido comenzará en punto de las 21:10 horas y será transmitido a través de las pantallas de Canal5, TUDN, ESPN, ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Santos vs América

Rueda el balón en la segunda parte del partido. ⚽️🔥 pic.twitter.com/tNHQeZJkdn — Club América (@ClubAmerica) April 5, 2026

🟨 | Amarilla para Lucas Di Yorio. pic.twitter.com/s2P7O2JXnH — Club Santos (@ClubSantos) April 5, 2026

⏱️ 45' | Igualados en el marcador, nos vamos al medio tiempo en la cancha del Corona. ⚔️ #SAN 0⃣ - 0⃣ #AME | #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/M0upaO2tIO — Club Santos (@ClubSantos) April 5, 2026





🔁| Primer cambio de los Guerreros. 🇳🇬



🔛 Entra: Jiménez

⬇️ Sale: López — Club Santos (@ClubSantos) April 5, 2026





⏱️ 16' | Santos Laguna 0 vs. 0 América

Cambio del América

𝐒𝐚𝐥𝐞: Erick Sánchez

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚: Vinícius Lima pic.twitter.com/NI93WxwccH — Club América (@ClubAmerica) April 5, 2026





¡Debut Guerrero! 🇳🇬⚔️



𝗦𝗮𝗵𝗶𝗲𝗹 𝗖𝗲𝗱𝗶𝗹𝗹𝗼 suma sus primeros minutos en la #LigaMx.



¡Todo el éxito, Guerrero! 🛡️ | #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/omvZV8yMn8 — Club Santos (@ClubSantos) April 5, 2026

¡Arrrrrrranca ya el partido de Jornada 13! 🦅 pic.twitter.com/ofmbUli3Pc — Club América (@ClubAmerica) April 5, 2026